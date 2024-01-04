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واشنطن تعترف.. "نتقبل فكرة أن حماس ستظل موجودة"

واشنطن تعترف..
الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن حركة حماس لا تزال تمتلك قدرات كبيرة داخل غزة، وأن الهجمات العسكرية لا تقضي على فكر الحركة.

العالم - فلسطين

وشدد كيربي على تقبل فكرة أن حماس ستبقى موجودة، مشيرا الى أن واشنطن ستحافظ على وجودها العسكري في الشرق الأوسط.

وأوضح أن “أفراد حماس منظمون كقوات عسكرية وليس مجرد مجموعة لديها قدرات وهيكلية عسكرية”.

وتابع كيربي أن بلاده لا تريد أن تتسع الحرب في قطاع غزة، وتمتد إلى جبهات أخرى.

هذا فيما تواصل الولايات المتحدة تزويد الكيان الصهیونی بالذخائر والأسلحة العسكرية منذ بداية العدوان على غزة. وأدّى العدوان الصهیونی على قطاع غزة المستمر لليوم الـ90 إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء 22 ألفا و313 شهيدا، إضافة إلى إصابة 57 ألفا و296 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

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