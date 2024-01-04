فيديو خاص: ضربات مزدوجة لحزب الله على قوات الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا في جنوب لبنان: حتى ساعات الفجر لم يتوقف القصف على طول الجبهة الممتدة من القطاع الغربي حتى الشرقي واخرها القصف العنيف على بلدة الخيام من جهتي الجنوب والشرق، وبساتين الوزاني وتل نحاس وديرميماس وحتى تخوم بلدة كفر كلا، بالاضافة الى باقي الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

واضاف ان الطيران الحربي الاسرائيلي أغار عدة مرات على الناقورة بغارات عنيفة جدا، بالاضافة الى عيتا الشعب ومارون الراس ومركبا والمنطقة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين.

وتابع مراسل قناة العالم: المقاومة الاسلامية بالامس كثفت عملياتها واطلاق صواريخها، حيث اطلقت اكثر من 15 صاروخ بركان نوع بركان على مواقع وتجمعات العدو، وكانت ايضا له عمليات مزدوجة في منطقة جل العلام حيث استهدفت ثكنة الاحتلال، ثم عادت واستهدفتها مرة اخرى عندما جاءت اليها قوات وفرق الانقاذ لسحب الجرحى.

واوضح مراسلنا: هذا بالاضافة الى صليات كبيرة من الصواريخ التي اصابت مواقع دوفيف ومحيطها وتجمعات الاحتلال فيها، فيما لم يفارق طيران الاحتلال والمسير سماء المنطقة ابدا، ما يعني ان هذا النهار سيحمل معه تطورات مهمة خلال الساعات المقبلة.