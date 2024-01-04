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معلومات حصرية لقناة العالم عن عملية اغتيال اميرکية في بغداد

الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

اغتالت طائرة امريکية مسيرة، يوم الخميس، معاون عمليات حزام بغداد الحاج ابوتقوی السعيدي في شارع فلسطين بالعاصمة العراقية بغداد.

العالم - مراسلون

وأفاد رئيس مکتب قناة العالم في بغداد ان طائرة مسيرة اميرکية استهدفت سيارة کانت تقل "ابو تقوى" مع أحد مرافقيه مما أسفر عن استشهادهما في الحال.

وأکد رئيس مکتب قناة العالم في بغداد ان جريمة الاغتيال أسفرت عن جرح 6 أخرين من منتسبي الحشد الشعبي بينهم أمر استخبارات الحشد.

وقالت مصادر مطلعة لقناة العالم ان سيارة أبوتقوی تعرضت لثلاثة صواريخ ما أدی الی تدميرها بشکل کامل وتضرر مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي اللواء الـ 12 حركة "النجباء" الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية شرق بغداد.

وبيّن رئيس مکتب قناة العالم في بغداد ان الطيران الاميرکي کثف طلعاته المسيرة في سماء بغداد خلال الايام الماضية وقصف مواقع للحشد الشعبي ما يعد انتهاکاً سافراً للسيادة العراقية.

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