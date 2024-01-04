سوريا تدين الجريمة الإرهابية في كرمان وتؤكد تضامنها مع إيران بمواجهة الإرهاب

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان : تعرب الجمهورية العربية السورية عن عميق حزنها وتعازيها الحارة ومواساتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعباً وللعائلات المكلومة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وتؤكد حتمية فشل الإرهابيين وداعميهم في تحقيق أهدافهم البغيضة وعلى ضرورة محاسبتهم أينما وجدوا.

وشددت الوزارة على تضامن سوريا الكامل مع إيران في مواجهة الهجمات الإرهابية والمؤامرات المشينة التي تتعرض لها، وثقتها بقدرتها على تجاوز هذه المحنة الأليمة، وتؤكد أيضاً على أن هذا الاعتداء الإرهابي الآثم لن ينال من عزيمة إيران وإصرارها على محاربة الإرهاب والوقوف إلى جانب القضايا المحقة ونصرة الحقوق العادلة للشعوب المستضعفة.

وأشارت الخارجية إلى أن سوريا تعتبر أن تصاعد لجوء الجهات المعادية المعروفة للهجمات والأعمال الإرهابية في المنطقة دليل واضح على هزيمة وفشل مشاريعها الهدامة، وتحذر من أن هذه الأعمال الإرهابية ستؤثر سلباً على أمن دول المنطقة واستقرارها، وتمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.