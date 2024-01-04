مقتل شاب فلسطيني خلال توغلات اسرائيلية في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع قصفه الهمجي على قطاع غزة.

ففي جديد التطورات أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد الشاب أسيد بني عودة، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس. وانتشرت القوات المعتدية في عدة أحياء، دارت خلال ذلك مواجهات واشتباكات عنيفة، كما سمعت أصوات انفجارات قوية في البلدة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس إن الاحتلال اعتقل الشاب بشارات، بعد مداهمة منزل ذويه في البلدة، بهدف الضغط على والده لتسليم نفسه.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، وعبثت بمحتوياتها.

هذا وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لاقتحام قوات الاحتلال الواسع لمدينة طولكرم ومخيميها نور شمس وطولكرم، والمستمر لليوم الثاني على التوالي.

واقتحمت قوات الاحتلال فجراً، مدينة طولكرم ومخيماتها نور شمس وطولكرم، بعشرات الآليات والجرافات العسكرية، ودفعت بتعزيزات كبيرة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة داخل مخيم نور شمس، تزامناً مع إلقاء منشورات تنوه إلى منع التجوال حتى إشعار آخر، وحققت ميدانيا مع أغلبهم وأفرجت عن عدد منهم بعد جولات من التحقيق الميداني.

كما دمرت قوات الاحتلال محتويات المنازل المقتحمة، وقامت بتمزيق مصاحف القرآن الكريم، وأخضعت سكانها للتحقيق، والاستجواب، والتفتيش في هواتفهم النقالة.

وتواصل الجرافات العسكرية الاسرائيلية عمليات التدمير والتخريب في الشوارع وأزقة مخيم طولكرم، حيث طالت البنى التحتية وخطوط المياه، الی جانب تدمير واجهات المحال والمنشآت التجارية وبعض المنازل.