شاهد.. حشود غفيرة تشييع الشهيد صالح العاروري ورفاقه في بيروت

العالم - فلسطين

هذا وقد بدء تشييع الشهداء الشيخ صالح العاروري وعزام الاقرع ومحمد الريس من مسجد الامام علي في الطريق الجديدة – بيروت الى مقبرة الشهداء في مخيم شاتيلا.

وقد ردد المشيعون الشعارات المؤيدة للمقاومة و لحركة حماس.

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وتم اداء صلاة الجنازة على جثامين الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في مسجد الإمام علي في بيروت.

والقى القيادي في حماس زاهر جبارين كلمة في جنازة الشيخ الشهيد صالح العاروري وإخوانه في بيروت.

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هذا واستشهد القيادي الكبير بحماس صالح العاروري بهجوم ارهابي اسرائيلي علی مبنی بالضاحية الجنوبية لبيروت في هجوم أوقع ايضاً عدة شهداء بينهم القياديان بكتائب القسام سمير فندي وعزام الاقرع، كما أدی هذا الهجوم الی إصابة عدة أشخاص من مرافقي العاروري.

صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والمعروف بجهوده التنسيقية بين مكونات المقاومة بالمنطقة. وقد قام بدور كبير في تأسيس كتائب القسام الذراع العسكرية لحماس وايصال السلاح الی المقاومة.