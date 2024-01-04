جيش الاحتلال ينتقل للمرحلة الثالثة من العدوان على غزة..اليكم التفاصيل

العالم _ فلسطين

ولم تعلن الكيان رسميا الانتقال إلى المرحلة الثالثة ولكن نشاط جيش الاحتلال بالقطاع، بما فيه تقليص عدد القوات، يؤشر على أنها بدأت بالفعل.



وقالت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي: “انتقل الجيش في بعض أنحاء قطاع غزة إلى المرحلة الثالثة من القتال مع قوات أصغر حجما”.

وأضافت: “يعتقد أن النشاطات العسكرية الكثيفة من منطقتي الدرج والتفاح (شرق مدينة غزة) ستنتهي حتى مطلع الأسبوع المقبل”.



وكانت إذاعة جيش الاحتلال أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى تقليص القوات الاحتلال في قطاع غزة.



وبحسب وسائل الاعلام بكيان الاحتلال فان المرحلة الثالثة تقضي بالانتقال من القصف الكثيف إلى القصف المحدد وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل قطاع غزة إلى الحدود.



وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، شنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.

وعقب الهجوم بدأ الجيش الاحتلال عدوانا جويا على القطاع وبعذ ذلك شرع شن عملية برية تركزت على مناطق في مدينة غزة وشمال القطاع ثم انتقلت إلى أطراف وسط وجنوب القطاع .



وخلف العدوان المدمر الذي يشنها الجيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا، و57 ألفا و296 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.