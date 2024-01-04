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رئيس وزراء ماليزيا يدعو لمحاكمة منفذي التفجيرين الارهابيين بكرمان

رئيس وزراء ماليزيا يدعو لمحاكمة منفذي التفجيرين الارهابيين بكرمان
الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس الوزراء الماليزي ابراهيم انور، التعازي باستشهاد جمع من أبناء الشعب الايراني في التفجيرين الارهابيين بكرمان مطالبا بتقديم العقل المدبر ومنفذي هذه الجريمة النكراء للعدالة.

العالم _ إيران

وقالت وكالة الانباء المالزية (برناما) ان الحكومة المالزية قدمت التعازي لايران حكومة وشعبا بهذا الحادث الارهابي الذي خلف قرابة مائة شهيد.

وقال ابراهيم انور في تدوينة له على "فيسبوك": ان ماليزيا حزينة بسبب هذا الحادث الذي ادى الى اصابة ما يزيد عن 200 شخص وتعرب عن مواساتها لايران.

واضاف ان ماليزيا اذ ترفض اي عمل ارهابي وتندد بقوة باي اجراء عنيف ضد الابرياء موضحا ان العالم يشهد لقرابة ثلاثة اشهر ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين الابرياء على يد اسرائيل وكذلك القتل الذي حصل قبل يومين في لبنان.

واكد ان ماليزيا تطالب بمحاكمة العقل المدبر لهذا الاجراء المتسم بالعنف.

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