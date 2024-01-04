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نوافذ: الامم المتحدة ومنظومة حقوق الانسان بعد حرب غزة

الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

هي حقوق متأصلة في جميع البشر مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة مهما كان لونهم واصلهم وعرقهم او لغتهم او دينهم اي او وضع آخر، هذا ما ارساه القانون الدولي لحقوق الانسان، وجاء في ميثاق الامم المتحدة وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

العالم - نوافذ

لكن اين هي الامم المتحدة من تطبيق هذه المعايير على ارض الواقع، ولماذا تبقى عاجزة عن ممارسة دورها فيما هو منوط بها من تحقيق عدالة وفرض امن ومنع تمييز.

او ليس ما يشهده قطاع غزة اليوم من جرائم حرب يكشف مدى ضعف الامم المتحدة ووهنها في مواجهة من يقتل الاطفال والنساء والشيوخ، ومن يسوي مدنا وقرى بالارض، ومن يسلب ارضا ويقهر شعبا ولا يدرأه ناموس ولا شريعة ولا قانون.

الامم المتحدة ومنظومة حقوق الانسان ما بعد الحرب على غزة موضوع النقاش في هذه الحلقة من برنامج نوافذ.

واستضاف البرنامج المحامية الكاتبة السياسية ساندريلا مرهج، والعميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية البروفيسور كميل حبيب.

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