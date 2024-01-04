أحدث تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة بيومه الـ90 +صور وفيديو

العالم-فلسطين

واستشهد 41 فلسطينياً على الأقل جراء قصف نفذه الطيران الحربي الصهيوني والمدفعية على مناطق متفرقة بقطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية ومحلية أن «طيران الاحتلال شن سلسلة غارات استهدفت مسجد الخلفاء غرب خان يونس (جنوب القطاع)، ومحيط مستشفى ناصر، ومنازل عدة تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطناً على الأقل وإصابة آخرين».

كما استشهد 14 فلسطينياً في قصف العدوان استهدف منزلاً آخر يؤوي نازحين في غرب خان يونس. واستشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، في قصف للطيران الحربي الصهيوني استهدف منزلاً في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة الى 22438 شهيدا، والجرحى إلى 57614 منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولفت القدرة إلى أن 70% من ضحايا القصف المتواصل على القطاع هم من الأطفال والنساء، إلى جانب استشهاد 263 فردا من الكوادر الطبية، واعتقال 99 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف 150 مؤسسة صحية، ما أسفر عن خروج 30 مشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في كافة مناطق قطاع غزة، وتدمير 121 سيارة إسعاف.

عمليات للمقاومة

قالت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوتين، في قوتين صهیونیتین متحصنتين داخل مبنيين وسط قطاع غزة.

وأوضحت "القسام" في بيان نشرته، اليوم الخميس، على منصة "تلغرام"، إن مقاتليها تمكنوا من "تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل، وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأضافت تقول، إن مقاتليها فجروا "عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة"، فيما دكت الكتائب "القوات المحتشدة في منطقة المغراقة شمالي مخيم النصيرات بقذائف الهاون".

وتحدثت "القسام" عن استهداف "تجمع لآليات وجنود الاحتلال في مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

واستهدفت "كتائب القسام" 4 دبابات إسرائيلية مستخدمة قذائف "الياسين 105" بمنطقتي "المحطة" و"الكتيبة" في مدينة "خان يونس" جنوبي قطاع غزة، بحسب بيان منفصل آخر.

قصف

کما أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" أنها قصفت مدينة "عسقلان" ومستوطنات في غلاف غزة الشمالي "برشقة صاروخية مركزة".

واستهدفت السرايا آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ "آر. بي. جي" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب سلسلة بيانات مقتضبة اليوم الخميس.

الجبهة اللبنانية

وأُقيمت جنازة نائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري، ودُفن جثمانه في مقبرة مخيم شاتيلا الفلسطيني جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي. وأدى المصلون صلاة الجنازة على جثمان العاروري أولا في مسجد الإمام علي، بالطريق الجديدة في بيروت.

ودعت حركة "حماس" في بيان إلى "المشاركة في تشييع الأخوة الذين ارتقوا خلال عملية الاغتيال الجبانة، التي نفذها العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت: الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، والشهيد القائد عزام الأقرع، والشهيد محمد الريس".

تشییع جنازة العاروري

وقال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات خلال تشييع جثمان «العاروري»، اليوم الخميس، أن «عملية اغتيال العاروري، في قلب العاصمة بيروت، دليل على العقلية الدموية للاحتلال ونهجه منذ عقود».

وأشار إلى أن «سياسة الاغتيال ممتدة منذ أن طالت قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان، كما حصل مع عباس الموسوي»، قائلًا إن «هذه المجزرة ستبقى شاهدة على دموية الاحتلال كمجزرة صبرا وشاتيلا».

ولفت إلى أن «العدو خاب اعتقاده بعد أن ظن أنه سيتمكن من أن يحبط الشعب من خلال عمليات الاغتيال».

واستطرد: «العدو فشل في ضرب روح المقاومة وفرض شروطه على طاولة المفاوضات، وهو لن ينجح في جعل الحركة تتخلى عن استراتيجيتها».