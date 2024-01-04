القائد العاروري من هاشتاغ الى ترند في شبكات التواصل

العالم - نقطة تواصل

وقد طغت جريمة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس صالح العاروري على الاحداث التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما منصات دول الخليج الفارسي الرقمية.

وتفاعل النشاطاء مع هذه الجريمة التي تزامنت مع الذكرى السنوية لارباعة لاستشهاد القائد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس فتحول هذا الحدث من هاشتاغ الى ترند نشيط بشكل كبير بالتعليقات ومقاطع الفيديو ومن ابرزها افسيديو لحظة استهداف القائد العاروري ...

ونشر الرواد الكثير من مقاطع الفيديو والتعليقات حول الشهيد وسيرته والمقاومة كما تناولوا العدوان المستمر على قطاع غزة واوضاع اهالي القطاع في ظل الحصار والعدوان والظروف القاسية التي يعانون منها....

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