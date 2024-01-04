الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد ثلاثة اشهر من الحرب ...

ما هي حصيلة المقاومة، وما حصيلة الاحتلال

ما هي حصيلة المقاومة، وما حصيلة الاحتلال
الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكمل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة شهره الثالث محدثا دمارا واسعا واوضاعا انسانية فائقة الوصف.

العالم - بانوراما

واعلنت وزارة الصحة ان عدد الشهداء تجاوزالـ 22،430 .

ميدانيا، واصل جيش الاحتلال غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع مرتكبا مجازر جديدة بحق المدنيين.

هذا بينما استطاعت المقاومة خلال هذه الاشهر الثلاثة افشال مخططات الاحتلال التي حددها في بداية العدوان، وكبدت الاحتلال خسائر كبيرة في الارواح والمعدات.

كما واصل الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية، فيما تواصلت الاشتباكات في شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة بين جيش الاحتلال والمقاومة الاسلامية في لبنان.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

القائد العاروري من هاشتاغ الى ترند في شبكات التواصل

نصر الله والذكرى الرابعة لاستشهاد سليماني

التحقيق يكشف.. الانفجار الأول في كرمان كان هجوما انتحاريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف