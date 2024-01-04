ما هي حصيلة المقاومة، وما حصيلة الاحتلال

العالم - بانوراما

واعلنت وزارة الصحة ان عدد الشهداء تجاوزالـ 22،430 .

ميدانيا، واصل جيش الاحتلال غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع مرتكبا مجازر جديدة بحق المدنيين.

هذا بينما استطاعت المقاومة خلال هذه الاشهر الثلاثة افشال مخططات الاحتلال التي حددها في بداية العدوان، وكبدت الاحتلال خسائر كبيرة في الارواح والمعدات.

كما واصل الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية، فيما تواصلت الاشتباكات في شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة بين جيش الاحتلال والمقاومة الاسلامية في لبنان.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.