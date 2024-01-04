ادانات دولية واسعة للجريمة الارهابية في مدينة كرمان الايرانية

العالم - ايران

التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف المعزين في مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني في مدينة كرمان الايرانية؛ تردد صداه في كل انحاء العالم.

الاستنكار والادانات المنددة والتعاطف مع الحكومة والشعب في ايران وذوي الضحايا، توالت من قبل رؤساء وكبار مسؤولي الكثير من دول العالم، بما فيهم الأمين العام للأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوراسي، والدول العربية والإسلامية والإفريقية والآسيوية واميركا اللاتينية.

الرئيسان الروسي والصيني بدورهما ارسلا برقيتي تعزية الى طهران وأكدا دعم جهود إيران للحفاظ على أمنها القومي.

أما الدول الاوروبية وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا أضافة للنرويج وسويسرا وبلجيكيا وصربيا وأيرلندا وهولندا، فأنضمت إلى الاتحاد الأوروبي في إدانة التفجير الإرهابي، وعبرت عن تضامنها مع الشعب الإيراني.

كذلك توالت رسائل التعزية من الدول العربية والاسلامية وعلى رأسها السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان وموريتانيا ودول مجلس التعاون بالاضافة تركيا وباكستان وبنغلاديش.

ومن دول اميركا اللاتينية عبرت نيكاراغوا وفنزويلا وكوبا والمكسيك عن تضامنها مع الشعب والقيادة الايرانية.

ايضا ادانت دول الاتحاد الاوراسي وفي مقدمتها أذربيجان وبيلاروسيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وتركمانستان وجورجيا هذه الجريمة الارهابية، واعلنت وقوفها الى جانب ايران.

كذلك ومن شرق اسيا وقفت الهند ونيوزيلندا الى جانب الحكومة والشعب في ايران، وعبرت عن خالص تعازيها.

بالتزامن ادانت منظمة التعاون الإسلامي ومكتب آية الله السيد علي السيستاني هذا الهجوم الارهابي، وقدموا تعازيهم الحارة لذوي الضحايا.

فصائل المقاومة في العراق ولبنان وفسلطين ومختلف الفصائل والتيارات السياسية، عبرت عن ادانتها وأکدت وقوفها الى جانب ايران وشعبها.