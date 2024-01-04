فشل اسرائيلي في اخراج مقاومة لبنان من معادلة اسناد غزة

العالم - لبنان

المقاومة الاسلامية في لبنان أعلنت تنفيذ عدة هجمات ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

وأعلن حزب الله استهداف تجمعات ‏لجنود الاحتلال في شتولا بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة.‏ ‏ووزع الاعلام الحربي للحزب مشاهد لاستهداف تجهيزات تجسسية في عدد من المواقعِ العسكرية الإسرائيلية عند الحدود.

و في القطاع الغربي استهدفت المقاومة ثكنة زرعيت وموقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققت إصابات مباشرة.

كما تم استهداف تجمّع لجنود الكيان في محيط موقع المالكية بصاروخ بركان حيث أوقع عدة اصابات في صفوفهم.

حامية ثكنة بيرانيت التي فرّ منها جيش الاحتلال لم تسلم من نيران المقاومة حيث تم استهدافها بالأسلحة الصاروخيّة موقعة إصابات مباشرة.

وكان حزب الله قد استهدف الأربعاء موقع بركة ريشة التابع لجيش الاحتلال بنيران مباشرة، الى جانب ضرب عدد من المواقع الإسرائيلية الحدودية.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية عن إصابة عدد من قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، قصف جيش الاحتلال التلال الواقعة جنوبي مدينة الخيام وسهل مرجعيون، والأطراف الغربية لبلدة كفركلا والاطراف الشرقية لبلدة الطيبة، واطراف بلدة حولا لجهة وادي السلوقي.

كما شن االطيران الحربي لكيان الاحتلال غارة على أطراف مدينة بنت جبيل، وغارتان بإتجاه أطراف بلدة مارون الراس بالتزامن مع قصف مدفعي.

في الأثناء أعلن حزب الله عن استشهاد تسعة من مقاوميها، الذين ارتقوا مساء ألاربعاء، شهداء على طريق القدس.