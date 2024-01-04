واشنطن تهاجم دعوى جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال: لا نرى إبادة جماعية بغزة!

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وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنّ "هذه الدعوى لا أساس لها، وتؤتي نتائج عكسية، ولا تستند إلى أيّ حقائق" على حد زعمه.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، يوم الأربعاء، في تصريحات وقحة، إن الولايات المتحدة لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية، وذلك بعدما بدأت جنوب أفريقيا إجراءات قضائية ضد كيان الاحتلال في محكمة العدل الدولية تتعلق بالإبادة بسبب حربها على القطاع الفلسطيني.

وذكر ميلر، في مؤتمر صحافي اعتيادي، أنّ "هذه مزاعم يجب التحقق منها بعناية... نحن لا نرى أي أعمال تشكل إبادة جماعية. هذا ما حددته وزارة الخارجية".

ومن المقرّر أن تنظر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل في مذكرات قدّمها كلّ من جنوب أفريقيا والكيان بعدما رفعت بريتوريا دعوى ضدّها تتّهم فيها الاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وتريد جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر كيان الاحتلال على نحو عاجل بتجميد عملياتها العسكرية في غزة، مؤكّدة أنّ تل أبيب "انخرطت وتنخرط وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة ضدّ الشعب الفلسطيني في غزة". ونفت الاحتلال من جهتها هذه الاتّهامات.

وقالت محكمة العدل الدولية الأربعاء إنّها "ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي" يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري في إطار "الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ الكيان".

وأسفرت جرائم الإبادة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي على مدار أيام الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن استشهاد أكثر من 22300 فلسطيني وإصابة قرابة 60 ألفاً آخرين.

وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل بشأن النزاعات بين الدول.

ومع أنّ قرارات المحكمة ملزمة قانوناً، إلا أنّها لا تتمتّع بصلاحية كبيرة لوضعها موضع التنفيذ.