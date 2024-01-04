يمن العزة وسند غزة يستنفر بکل رجاله في معرکة الاسناد البحرية

العالم - مراسلون

دماء الاحرار ثبات على طريق الانتصار، شعار مظاهرة تعجز الكلمات عن وصف هذا الحب اليمني لفلسطين، تجمع فيها الرجال من أربع محافظات يمنية، يحملون السلاح على اكتافهم ولا ينشدون سوى الشهادة على طريق القدس.

وقال وزير الاعلام اليمني ضيف الله الشامي في کلمة له:"نقول لهم نحن جسم الحضور الی الانتصار، اشلاءنا ودماءنا وجماجمنا فداء لفلسطين وفداء لقضيتنا المرکزية وفداء لأمتنا".

وقال صدام الاهدل وهو عقيد في القوات البحرية اليمنية:"نؤکد استمرارنا واستعدادنا لتقديم التضحيات في سبيل الله ومن أجل فلسطين وان هذه الدماء تزيدنا ايماناً وثقة وصبراً واحتساباً".

الحماقة الامريكية يعتبرها اليمنيون لا شيء يذكر أمام يحدث لإخوانهم في غزة منبع الصمود وقبلة الشهداء، وما راءه تحالف الامس من بأس وقوة في الساحل الغربي، سيراه تحالف اليوم في عمق البحر الأحمر.

غضباً في البحر وغضباً في البر يتصاعد كل يوم، وأنواع الموت المتعددة تتلهف لرؤية المحتلين الصهاينة، او الأمريكيين الداعمين للكيان المحتل، هذا ما يوكده الأحرار في هذه المظاهرة.

شعب العزة وسند غزة يستنفر بکل رجاله في معرکة الاسناد البحرية اما وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة والا لاشيء يمنع الانصار من الانتصار لغزة.