شاهد: مذيعة اسرئيلية على الهواء ومسدسها على خصرها!

العالم _ فلسطين

وتم تداول صورة للمذيعة عبر مواقع الاحتلال، تشير إلى أنها من بين النساء الإسرائيليات اللاتي اخترن التسلح.



وظهرت شيمش في بث مباشر على قناة 14 الإسرائيلية، التي ترتبط برئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي تعتبر أقل مشاهدة ومصداقية وفقًا لاستطلاع للرأي، حيث جاءت القناة 12 في المرتبة الأولى، تليها القناة 13، القناة 11، ثم القناة 14.



وسبق لشيمش أن نشرت صورة على حسابها في منصة “إكس” وهي تتدرب على إطلاق النار، حيث علقت : “سلح نفسك”.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي وبدء عملية طوفان الاقصى، دعت حكومة الاحتلال مستوطنيها المحتلين إلى حمل السلاح، وقام وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، بتوزيع أسلحة على المستوطنين.