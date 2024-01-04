الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: مذيعة اسرئيلية على الهواء ومسدسها على خصرها!

شاهد: مذيعة اسرئيلية على الهواء ومسدسها على خصرها!
الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

ظهرت مقدمة الأخبار الصهيونية، ليتال شيمش، وهي تحمل مسدساً على خصرها داخل استديو البث.

العالم _ فلسطين

وتم تداول صورة للمذيعة عبر مواقع الاحتلال، تشير إلى أنها من بين النساء الإسرائيليات اللاتي اخترن التسلح.


وظهرت شيمش في بث مباشر على قناة 14 الإسرائيلية، التي ترتبط برئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي تعتبر أقل مشاهدة ومصداقية وفقًا لاستطلاع للرأي، حيث جاءت القناة 12 في المرتبة الأولى، تليها القناة 13، القناة 11، ثم القناة 14.

وسبق لشيمش أن نشرت صورة على حسابها في منصة “إكس” وهي تتدرب على إطلاق النار، حيث علقت : “سلح نفسك”.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي وبدء عملية طوفان الاقصى، دعت حكومة الاحتلال مستوطنيها المحتلين إلى حمل السلاح، وقام وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، بتوزيع أسلحة على المستوطنين.

روابط ذات صلة

يمن العزة وسند غزة يستنفر بکل رجاله في معرکة الاسناد البحرية

فشل اسرائيلي في اخراج مقاومة لبنان من معادلة اسناد غزة

خطط أميركية وبريطانية للانتقام من صنعاء دعما لـ'اسرائيل'

معلومات حصرية لقناة العالم عن عملية اغتيال اميرکية في بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف