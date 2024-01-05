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الحشد الشعبي: جاهزون لتنفيذ أي أمر من قائد القوات المسلحة يحفظ سيادة العراق

الحشد الشعبي: جاهزون لتنفيذ أي أمر من قائد القوات المسلحة يحفظ سيادة العراق
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق، يوم الخميس، "جهوزيتها لتنفيذ اي أمر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه".

العالم-العراق

وقالت الهيئة في بيان: "مرة أخرى يتجدد العدوان على المقرات الأمنية الرسمية من قبل القوات الأمريكية المعتدية باستهداف مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي عبر طائرة مسيرة اليوم الخميس".

وتابع البيان: "هذا العمل الإجرامي هو تعدي وتحدي واضح للسيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة ونسف لكل القوانين والأعراف الدولية".

وشدد الحشد الشعبي على أن "التصعيد المتعمد والخطير يعبر عن إصرار مكشوف على انتهاك السيادة والقانون العراقي النافذ، وهو استهانة بالدماء العراقية وكرامة العراقيين".

وأضافت الهيئة: "وهنا نؤكد جهوزية الحشد الشعبي لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه".

وحمّل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول يوم الخميس، قوات "التحالف الدولي"، مسؤولية قصف مقر حركة النجباء في العاصمة بغداد.

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