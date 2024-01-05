ألمانيا تزود كييف بقذائف لدبابات "ليوبارد" ومركبات قتالية

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وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الحزمة تتضمن ما يقرب من 10 آلاف قذيفة من عيار 115 مليمترا وعشرات الشاحنات و305 بنادق هجومية من طراز MK 556، والآلاف من الأزياء العسكرية الشتوية والخوذات.

وأضافت الوزارة أيضا السلطات الألمانية تعمل على تسليم كييف 4 أنظمة دفاع جوي من طراز "IRIS-T SLM"، تم الإعلان عنها في نوفمبر، ونظام "SKYNEX".

وتجاوز إجمالي حجم المساعدات المقدمة من ألمانيا لأوكرانيا الإنسانية والمالية والعسكرية 25 مليار يورو منذ فبراير 2022.

وفي نوفمبر الماضي، قالت الحكومة الألمانية إنها تعتزم زيادة المساعدات من 4 مليارات يورو إلى 8 مليارات يورو في عام 2024.

وتواجه ألمانيا نقصا حادا في الذخيرة بسبب المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وقد حذرت المعارضة من أن الجيش الألماني لن يتمكن في حال اندلاع حرب من الصمود في المعركة لأكثر من يومين.