استشهاد فتى واصابة اخرين باقتحام الاحتلال عدة بلدات فلسطينية

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أكدت مصادرطبية استشهاد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة، عقب إصابته برصاصة في الصدر، في حين أكد مصادر في مستشفى سلفيت وصول 7 مصابين برصاص الاحتلال في بلدة بيت ريما.

الشهيد الفتى أسيد طارق الريماوي

وذكرت مصادر بالبلدة أن الشبان، أصيبوا في كمين نصبه جنود الاحتلال، والذين اعتقلوا عددا آخر من الشبان، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات نقلت إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

وأشارت المصادر الى أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل وكسروا أبواب محال تجارية ودمروا إحدى المقاهي في البلدة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب الاقتحام.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وسيرت آلياتها ودورياتها الراجلة في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلدية.

الاحتلال يقتحم بيت فجار جنوب بيت لحم

وفجر اليوم ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من المدخل الشرقي، وتمركزت في منطقة مبنى البلدية دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي وقت لاحق، وبالتزامن مع اقتحام القوة الراجلة، اقتحمت عدة آليات عسكرية البلدة من مدخلها الغربي.

إصابتان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة مخيم بلاطة شرق نابلس، حيث أصيب مواطنان على الأقل بالرصاص الحي.

وأكدت مصادر محلية أن مواطنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الحي، والتي اقتحمت المخيم بعدة آليات ترافقها جرافة (D9)، وأن موجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل في المخيم، وفتشوها وخربوا في محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعمدت تدمير البنية التحتية في شارع المدارس وفي عدة حارات بالمخيم.

وأكد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مركبات الإسعاف ومنعت طواقمها من الوصول للمصابين في المخيم.