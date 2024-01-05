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قتيل وجرحى إثر حريق في مستشفى بألمانيا

قتيل وجرحى إثر حريق في مستشفى بألمانيا
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصا لقي مصرعه، وأصيب آخرون بجروح في حريق اندلع مساء الخميس، في مستشفى ببلدة أولزين الواقعة في شمال ألمانيا قرب مدينة هامبورغ.

العالم - اوروبا

وقالت الشرطة إن الحريق أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح خطرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إصابة العديد من الأشخاص الآخرين بجروح طفيفة.

وقبل نحو 20 يوما، لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة بسبب نشوب حريق في مبنى مكون من ثلاثة طوابق في مدينة أوفنباخ بالقرب من فرانكفورت.

وقالت إدارة الإطفاء في حينها، إن أحد الضحايا كان طفلا جرى إنقاذه في البداية من المبنى السكني المحترق لكنه توفي لاحقا في المستشفى.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء، إنه لم يتسن إنقاذ الشخص المجهول الهوية، لأن "درجة الحرارة الناجمة عن الحريق كانت مرتفعة للغاية مما اضطر رجال الإطفاء إلى التراجع".

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