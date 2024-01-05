رئيس الجمهورية يزور مرقد الشهيد سليماني في كرمان

العالم- ايران

وخلال حضوره في "روضة الشهداء" قرأ آية الله رئيسي سورة الفاتحة على الارواح الطاهرة للشهيد القائد قاسم سليماني وسائر الشهداء.

وقبل هذه الزيارة تفقد رئيسي جرحى التفجيرين الإرهابيين في المستشفى فور وصوله إلى مدينة كرمان، صباح اليوم.

وكان آية الله رئيسي قد وصل الى كرمان صباح اليوم الجمعة للمشاركة في مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في كرمان.

وستقام اليوم الجمعة مراسم تشييع جثامين شهداء تفجيري كرمان الإرهابيين في كرمان، ثم يتم نقلها للدفن إلى "روضة الشهداء".

يذكر ان تفجيرين ارهابيين استهدفا مساء اول امس الأربعاء، المشاركين في مراسم احياء الذكرى السنوية لاستشهاد القائد قاسم سليماني في الطرق الى روضة الشهداء في كرمان ما ادى الى استشهاد 84 شخصا واصابة 284 اخرين مازال 180 منهم في المستشفيات يتلقون العلاج اللازم.