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بدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمان

الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

بدأت مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في مدينة كرمان مركز محافظة كرمان جنوب شرق ايران بحضور الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي الذي وصل الى المحافظة صباح اليوم الجمعة.

العالم- ايران

وشارك في المراسم القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" وكريمة الشهيد الفريق قاسم سليماني.

يذكر ان تفجيرين ارهابيين استهدفا مساء اول امس الأربعاء، المشاركين في مراسم احياء الذكرى السنوية لاستشهاد القائد قاسم سليماني في الطرق الى روضة الشهداء في كرمان ما ادى الى استشهاد 89 شخصا واصابة 284 اخرين مازال 180 منهم في المستشفيات يتلقون العلاج اللازم.

وأعلن تنظيم داعش في وقت سابق مسؤوليته عن تفجيرات كرمان الارهابية، بحسب بيان رسمي، مشيراً إلى أن الهجومين نفذهما انتحاريان.

ووصل الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي صباح اليوم الجمعة الى كرمان للمشاركة في مراسم تشييع شهداء الاعتداءات الارهابية وقام بزيارة ضريح الشهيد قاسم سليماني في مقبرة "روضة الشهداء".

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بدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمانبدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمان

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