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برلماني إيراني: النضال الفلسطيني اليوم هو نتاج محور المقاومة

الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال عضو مجلس الشورى الاسلامي والقائد في حرس الثورة الاسلامية في ايران اسماعيل كوثري إن الشهيد سليماني سار على طريق تحرير القدس وحتى يوم استشهاده لم يخلع حذائه العسكري.

العالم – خاص بالعالم

وخلال تغطية قناة العالم لمراسم تشييع شهداء العملية الارهابية في كرمان جنوب شرق إيران، قال اسماعيل كوثري انه بعد الحرب التي شنها نظام صدام ضد ايران تم تشكيل فيلق القدس وتولى قيادته الشهيد قاسم سليماني وقدم من خلاله الدعم للقضية الفلسطينية وتابع جميع اهداف هذا الفيلق من أجل تحرير القدس الشريف. مؤكدا أن الشهيد سليماني استطاع باخلاقه السامية أن يجمع الصفوف تحت المباديء الاسلامية.

وأضاف كوثري أن الشهيد سليماني كان قد قدم خدمات جليلة الى الفصائل الفلسطينية ومحور المقاومة واستطاع التصدي للأطماع الاميركية والصهيونية. مشيرا الى أن النضال الفلسطيني اليوم هو نتاج جهاد المقاومة التي كان الحاج قاسم سليماني علما فيها.

كوثري أكد أن الكيان الصهيوني مند تسعين يوما يشن عدوانه على غزة ويقول الاسرائيليون بأنهم سوف يقضون على حماس ويرحلون الشعب الفلسطيني ولكنهم فشلوا في أهدافهم. ولذلك غيروا سيناريو الحرب باستهداف قادة المقاومة في البلدان الاسلامية وكذلك استخدموا داعش الارهابي في تنفيذ الهجمات الارهابية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق.

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