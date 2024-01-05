رسالة موجهة للإرهابيين من القائد العام لحرس الثورة الإسلامية

العالم- ايران

واضاف اللواء سلامي ان الكيان الصهيوني يقتل الأطفال والنساء بغزة، موجها رسالة الى الارهابیین المدعومين من قبل الامريكان والصهاينة: إن كنتم شجعانا تعالوا وقاتلونا، مؤكدا : "سيتم الانقضاض على ارهابيي داعش اينما كان ولو عمر الف سنة، وان سوط العذاب سيصب عليهم".

واكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية"لن نترك الساحة حتى نثأر لجميع شهداءنا وهذه الحشود لا تخاف الحرب ومؤمنة بالشهادة".

وقال قائد حرس الثورة الإسلامية: ان طوفان الأقصى أظهر هزيمة مشروع الكيان الصهيوني، مضيفا: بذل الكيان جهوداً كبيرة للحفاظ على أمنه ولكن عملية طوفان الأقصى قضت على كل جهوده وفشل في تحقيق أهدافه والمقاومة الفلسطينية أصبحت أكثر قوة.

وتابع : المقاومة في فلسطين تكبد يومياً خسائر كبيرة للعدو الصهيوني وهناك 20 قتيلاً من جيش العدو يومياً لفتا الى ان الكيان الصهيوني يقتل الأطفال والنساء بغزة ..أقول لهم إن كنتم شجعانا تعالوا وقاتلونا.

واكد اللواء سلامي ان الضربات التي تكبدتها إسرائيل كانت ثقيلة ومؤلمة، مشيرا الى انه ليس أمام الكيان الصهيوني من خيار أمام مستنقع غزة سوى الانسحاب.

وفي جانب اخر من تصريحاته قال اللواء سلامي: ان أميركا هزمت في العراق وأفغانستان ولبنان وسوريا واليمن وحصارهم انكسر أيضاً، مشيرا الى اننا خضنا مع أمريكا معارك كثيرة خلال السنوات الماضية وألحقنا بها هزائم مدوية.

وقال: ان الشعب الايراني يخوض الان معركة كبيرة لكنه لن يسمح بسيطرة الاعداء، وان يد الشعب الايراني ليست مغلولة وانه قارع اميركا طوال العقود الاخيرة وفي كل معركة الحق هزيمة نكراء بالاميركيين.

واكد: ان جهود الحاج الشهيد قاسم سليماني قضت على الحركات التكفيرية في المنطقة وليس لهم اليوم أي دور في الخارطة العالمية.

يتبع