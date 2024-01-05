فيديو خاص: شاهد معمر فلسطيني كيف ينهال على قناة العالم

واضاف مراسل قناة العالم ان الجيش الاسرائيلي كثف عملياته العسكرية في محيط ديرالبلح، وقد استهدف قبل ساعة شقة في عمارة سكنية في دير البلح، كما استهدف في رفح عددا من منازل المواطنين، حيث وصل عدد من الشهداء الى المستشفى الكويتي.

وتابع: كما وصلت جثامين 33 شهيدا الى مستشفى شهداء الاقصى في خانيونس بفعل اطلاق النار المستمر من قناصة الاحتلال في مختلف مناطق ومحاور التقدم في خانيونس.

هذا واكد معمر فلسطيني من اهالي القطاع لقناة العالم انه يرفض التهجير رغم انه فقط ابنه الوحيد وزوجته في العدوان، ويريد ان يعود الى ارضه وبيته.

وناشد دول العالم والدول العربية والاسلامية ان تساعد الشعب الفلسطيني، قائلا نحن نموت يوميا وننام على الارض في الشوارع والمستشفيات والمخازن، دون ماء ولا غذاء ولا غطاء.

وتابع: نطالب كل دول العالم ان توقف عنا هذا الضرب والتهجير العرقي، يهجروننا كل يوم من مكان لمكان، نزحنا الى دير البلح، ويريدون تهجيرنا الى رفح.

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