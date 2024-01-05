الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤
١١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: كل شيء عن لجنة التحقيق في هزيمة 7 اكتوبر

الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

يوما بعد يوم تتكشف ابعاد جديدة عن هزيمة كيان الاحتلال في يوم 7 اكتوبر ومدى تقصير الحكومة الاسرائيلية وعجزها عن مواجهة هكذا تهديدي امني، فيما تم تشكيل لجنة عسكرية للتحقيق في سلسلة اخفاقات السابع من اكتوبر والهزيمة امام عملية طوفان الاقصى.

العالم - خاص بالعالم

وفي هذا السياق تم تشكيل لجنة من قبل جيش الاحتلال للتحقيق في احداث الـ 7 من اكتوبر 2023، فيما افاد مراسلنا في الضفة الغربية بان اللجنة تضم مجموعة من قادة الجيش السابقين والوية احتياط تعتبر من اهم الالوية.

واضاف مراسل قناة العالم بأن اللجنة ستكون برئاسة شاؤول موفاز الذي كان وزير حرب سابق ورئيس اركان سابق، بالاضافة الى رئيس شعبة استخبارات الاحتلال ارون زئيفي والقائد السابق للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال سامي ترجمان.

ونقلت الصحافة العبرية ان فريق التحقيق سيباشر عمله خلال ايام بعد اتمام المراحل الادارية.

واشار مراسلنا ان اصابع الاتهام كلها تشير الى ان المستوى السياسي وعلى راسه بنيامين نتانياهو تلقوا انباء عن ان امرا ما سيحدث ما بعد عيد الغفران وتجاهلوا ذلك لدرجة ان تنتانياهو تلقى قبل دقائق من بدء عملية طوفان الاقصى معلومات مهمة حول ذلك لكنه تجاهلها.

واكد ان الشارع الاسرائيلي اصبح لديه قناعة مطلقة بان نتانياهو وحكومة اليمنين هم السبب في ما حدث في 7 اكتوبر، واذا ما خرجت لجنة التحقيق بنفس النتيجة فان الشارع سيتحرك لينهي حقبة اليمين.

كما ان المستوى العسكري سيقتنع بان الانتصار بعيد المنال عن يدهم في القطاع بعد كل الاخفاقات التي منوا بها على يد المقاومة.

وتوقع مراسل قناة العالم ان يتم تشكيل لجان كثيرة بعد هذه اللجنة وجميعها سيلقي باللائمة على وزير الحرب يوآف غالانت ونتانياهو.

ووصف وزير الامن بن غفير بانه عقلية متطرفة ومتحجرة وهو ومعادي للعلمانيين واليساريين وحتى معاد للحريديم اي المتدينين غير القوميين مثل شاس ويهوديت هتوراه، ولا يريد علمانيين ولا يساريين ولا فلسطينيين ولا حتى الفئات الاخرى في داخل الكيان.

روابط ذات صلة

فيديو خاص: ليلة ساخنة في الضفة  ، اليكم التفاصيل

فيديو خاص: شاهد معمر فلسطيني كيف ينهال على قناة العالم

طاقم تحقيق حول عملية 7 أكتوبر يشكله جيش الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف