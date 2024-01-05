فيديو خاص: كل شيء عن لجنة التحقيق في هزيمة 7 اكتوبر

العالم - خاص بالعالم

وفي هذا السياق تم تشكيل لجنة من قبل جيش الاحتلال للتحقيق في احداث الـ 7 من اكتوبر 2023، فيما افاد مراسلنا في الضفة الغربية بان اللجنة تضم مجموعة من قادة الجيش السابقين والوية احتياط تعتبر من اهم الالوية.

واضاف مراسل قناة العالم بأن اللجنة ستكون برئاسة شاؤول موفاز الذي كان وزير حرب سابق ورئيس اركان سابق، بالاضافة الى رئيس شعبة استخبارات الاحتلال ارون زئيفي والقائد السابق للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال سامي ترجمان.

ونقلت الصحافة العبرية ان فريق التحقيق سيباشر عمله خلال ايام بعد اتمام المراحل الادارية.

واشار مراسلنا ان اصابع الاتهام كلها تشير الى ان المستوى السياسي وعلى راسه بنيامين نتانياهو تلقوا انباء عن ان امرا ما سيحدث ما بعد عيد الغفران وتجاهلوا ذلك لدرجة ان تنتانياهو تلقى قبل دقائق من بدء عملية طوفان الاقصى معلومات مهمة حول ذلك لكنه تجاهلها.

واكد ان الشارع الاسرائيلي اصبح لديه قناعة مطلقة بان نتانياهو وحكومة اليمنين هم السبب في ما حدث في 7 اكتوبر، واذا ما خرجت لجنة التحقيق بنفس النتيجة فان الشارع سيتحرك لينهي حقبة اليمين.

كما ان المستوى العسكري سيقتنع بان الانتصار بعيد المنال عن يدهم في القطاع بعد كل الاخفاقات التي منوا بها على يد المقاومة.

وتوقع مراسل قناة العالم ان يتم تشكيل لجان كثيرة بعد هذه اللجنة وجميعها سيلقي باللائمة على وزير الحرب يوآف غالانت ونتانياهو.

ووصف وزير الامن بن غفير بانه عقلية متطرفة ومتحجرة وهو ومعادي للعلمانيين واليساريين وحتى معاد للحريديم اي المتدينين غير القوميين مثل شاس ويهوديت هتوراه، ولا يريد علمانيين ولا يساريين ولا فلسطينيين ولا حتى الفئات الاخرى في داخل الكيان.