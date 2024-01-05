العالم – العين الإسرائيلية

وسلط البرنامج الضوء على التفجرين الارهابيين في كرمان اللذين تبناهما تنظيم داعش الارهابي واستهدف الحشود الشعبية التي كانت تحيي الذكرى الرابعة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، حيث لمح معلقون صهاينة الى وجود تعاون بين الكيان وداعش.

وفيما يتعلق بداعش بأعمالها الاجرامية التي تخدم المصلحه الصهيونية والامريكية وحول دلالات تلميح المعلق الصهيوني بتعاون الصهاينة مع داعش، لا سيما في تفجيري كرمان الارهابيين، اكد حسن حجازي الخبير بالشأن الاسرائيلي من بيروت ان هنالك الكثير من الاماكن التي خدمت في هذه التنظيمات الاجرامية كيان الاحتلال وكانت تلعب دور البديل عن الدور الصهيوني حيث أن الساحات العراقية والسورية تشهد على ذلك.

ولفت حجازي إلى أن هنالك تعاون واضح بينهم، فهنالك اختراق لأجهزة الاستخبارات لهذه التنظيمات في أعلى مستويات القيادات لديها، وان كان قد يتم تنظيم بعض النشطاء أوبعض الممثلين على الارض، لكن هذه الجماعات تنساق تماما مع السياسات التي يحددها الجانب الصهيوني والجانب الامريكي، وهي مرتبطة باجهزة الاستخبارات وتنشط في ساحات يريد الامريكي والصهيوني ان يخرب فيها، وان يوجه رسائل من خلالها، وعلى سبيل المثال تقول هذه التنظيمات على انها تنظيمات إسلامية جهاديه فاين هي من قضية فلسطين واين هي في الحرب ضد قطاع غزة.

كما القى البرنامج الضوء على الاعلام العبري الذي توقف بكثير من الاهتمام عند خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والذي تضمن تهديدا للعدو الصهيوني بالرد على جريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري في الضاحية الجنوبية من بيروت.

وفي السياق ذاته أعرب معلقون صهاينة عن قلقهم من تهديد السيد حسن نصر الله في هذا الاطار بالرد على اغتيال الشهيد العاروري، مشيرين الى ما ورد في هذا الخطاب بشان انكشاف ضعف الصهاينة بعد طوفان الاقصى.

ضيف البرنامج:

- حسن حجازي الخبير بالشأن الاسرائيلي من بيروت

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