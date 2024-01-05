خلافات حادة داخل حكومة نتنياهو على خلفية ملفات عديدة

العالم – خاص بالعالم

من تلك الخلافات، تشكيل لجنة تحقيق بأحداث السابع من اوكتوبر ..ففي التفاصيل التي اوردتها القناة الثانية عشرة العبرية، إن خلافا نشب بين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، على خلفية منع نتنياهو رئيسي جهاز الاستخبارات 'الموساد' ديفيد برنيع، وجهاز الأمن الداخلي 'الشاباك' رونين بار من حضور جلسة لحكومة الحرب.



القناة اوضحت أن غالانت قال لنتنياهو إن المنع يضر بأمن "إسرائيل". وعلى صعيد متصل، أفاد موقع 'والا' الإسرائيلي أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهى عقب خلافات حادة بين رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وعدد من الوزراء بسبب تشكيل فريق للتحقيق بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهذا ما دفع نتنياهو لفض الاجتماع الذي كان مقررا لبحث مرحلة ما بعد الحرب على غزة. حيث كان وزير الحرب الإسرائيلي كشف عن خطط إسرائيلية للمرحلة التالية من عدوانها على غزة.وقال، إنه بعد الحرب لن تعود حماس للسيطرة على قطاع غزة الذي ستديره هيئات فلسطينية لا تكن العداء لكيانه الاسرائيلي.



من جانبه، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد، المشادة الكلامية في المجلس الامني المصغر بأنها وصمة عار، مطالبا وزراء الحكومة بالرحيل فورا. بينما دعا عضو مجلس الحرب بيني غانتس، نتنياهو للاختيار بين الوحدة والامن او السياسة.



ويقول متابعون ان العدوان على غزة اشعل نار الخلافات داخل الكيان الإسرائيلي ،حيث اصبح نتنياهو في ورطة كبيرة ..ومنذ تشكيل مجلس الحرب الذي يرأسه نتنياهو، ويضم غالانت، وغانتس، تطرقت وسائل إعلام عبرية إلى وجود خلافات في أكثر من مناسبة بين نتنياهو وغالانت من جهة، ونتنياهو وغانتس من جهة أخرى، بشأن إدارة الحرب وملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

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