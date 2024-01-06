العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أنه توجد قاعدتان اثنتان فقط في كل فلسطين المحتلة أولها قاعدة ميرون والثانية تقع في الجنوب الفلسطيني.

ونوه مراسلنا إلى أن إستهداف المقاومة لقاعدة ميرون بـ 62 صاروخا كان له تداعيات كبيرة على معنويات الجيش الاسرائيلي وحتى بعض وسائل الإعلام الاسرائيلي التي تساءلت عن مدى وعمق الحس الاستخباري والتقصي الذي قامت به المقاومة الاسلامية واختيارها لهذا الهدف بالتحديد كونه يقع على أعلى قمة في الشمال الفلسطيني.



وأوضح مراسلنا إلى أنه بعد هذه العملية كان هنالك نوع من الهلع الهستيري والانفراط في النار الاسرائيلية حيث قصفت الطائرات الإسرائيلة العديد من المناطق واغارت على العديد من المناطق بدءا من منطقه الخيام في وسط بلدة الخيام التي قصفت باكثر من قذيفة فوسفورية من النوع الجديد.

وقال مراسلنا أن هذه القذائف التي تستعمل اليوم تعتبر من القذائف الفوسفورية حيث أن كل قذيفة واحدة تعادل 4 مما كانت تستعمله في بداية المواجهة مع لبنان، اضافه الى الغارة التي شنها الاحتلال الاسرائيلي وهي اول مرة تستهداف بلدة برج الملوك التي تقع مباشرة على تخوم بلدة برج عيون، بالاضافه الى قص في المدفعي العنيف الذي طاول محيط هذه البلده وقبل قليل شنه الاحتلال الاسرائيلي بطيرانه غارة على المنطقه الواقعه بين بلده العديسي وبلده الطيبة في منطقه تسمى العويضة وهي منطقة مفتوحة بالاضافة الى كامل محاور الحافة الجنوبية مع فلسطين المحتلة وخاصه البليدة وميس الجبل وحولا وصولا الى يارون والقطاع الغربي وصولا الى بلدة الناقورة.

وكان قد أعلن الإعلام الحربي في حزب الله أن “المقاومة الإسلامية قامت عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت ‌‏وفي إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعددة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكدة”.

وأوضح أن"قاعدة ميرون للمراقبة الجوية تقع على قمة جبل الجرمق وهي أعلى قمة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا (يوجد) بديل رئيسي عنها، ‏وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالًا، ‏والثانية “متسبيه رامون” جنوباً”.

وكانت قد أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسيّرات وصواريخ أُطلقت من لبنان استهدفت موقعًا استخباراتيًا للجيش الإسرائيلي في ميرون بالجليل الأعلى.

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