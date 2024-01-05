فيديو خاص: ما هي مطالبات عوائل شهداء كرمان؟، مسؤول يكشف!

العالم - خاص بالعالم

وقال مدير بلدية محافظة كرمان سعيد شعرباف كرماني لقناة العالم الاخبارية: انا اتحدث معكم من مرقد الحاج قاسم سليماني في مدينة كرمان، واوضاع المزار في حالة غريبة، وكل عوائل الشهداء موجودون في هذا المكان وانا بجوار اكثر من 60 من شهداء التفجير الارهابي.

وتابع كرماني: عندما نسأل من عوائل شهداء تفجيرات كرمان ماذا تريدون كلهم يقولون الانتقام، خاصة من العوامل الرئيسية، الاحتلال الصهيوني واميركا.

واضاف: في هذه الحادثة هناك حتى الان اكثر من 90 شهيدا ومئتي جريح، حوالي خمسين من النساء و40 من لرجال (الشهداء)، واوضاع الخدمات في المستشفيات مناسبة للمصابين وليست هناك مشكلة في هذا المجال في العمليات الجراحية واسعاف الجرحى، ودفن الشهداء.

واشار هذا المسؤول الايراني الى ان الشهداء من فئات مختلفة، وهناك اسرة واحدة سقط منها 9 شهداء.