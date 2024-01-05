الرئيس رئيسي يعتذر لأهالي محافظة زنجان.. لهذا السبب

العالم- ايران

وفي تصريح متلفز في ختام زيارته الى محافظة كرمان (جنوب شرق) اليوم الجمعة، أكد رئيس الجمهورية انه يعتذر الى اهالي مدينة زنجان الايرانية لانه كان من المقرر ان يزورها اليوم لكنه زار كرمان بسبب وقوع الحادث الامني فيها كما ألغى زيارته الى تركيا ايضا لانه شعر باولوية موضوع الاعتداء الارهابي في كرمان.

واضاف رئيس الجمهورية ان اجتماع مجلس الامن القومي الايراني انعقد في طهران وناقش أبعاد وجوانب هذه القضية، وتم الاستماع خلاله الى تقارير المعنيين واجريت بعض المتابعات وبعضها قيد الاجراء، ونحن مصرون على المتابعة الحثيثة من جانب اجهزتنا الامنية لهذه القضية.

واوضح آية الله رئيسي ان مجيئه الى كرمان كان من اجل مواساة اهالي الشهداء والجرحى والمتابعة الميدانية للقضية والاستماع للمسؤولين الامنيين والمعنيين والذي كان ضروريا، كما انه عقد اجتماعا صباح اليوم في كرمان مع المسؤولين.

واضاف رئيسي: ان هذه القضية هي بحاجة الى المزيد من التدقيق الذي سيدرج على جدول الاعمال.