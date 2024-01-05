فيديو خاص: صعوبة في التقدم داخل مخيم خانيونس، لماذا؟

العالم - خاص بالعالم

وافادت مراسلتنا في القطاع ان العملية العسكرية لجيش الاحتلال تركز على المحافظات الوسطى، فيما استهدفت غارة اسرائيلية محيط مستشفى الامل ما ادى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

واضافت مراسلتنا ان 138 شهيدا سقطوا خلال الـ 24 الماضية عدد كبير منهم في خان يونس وآخرين بين خان يونس ورفح.

واشارت الى ان قوات الاحتلال تحاول التقدم في خان يونس لكنه يجد صعوبة في الوصول الى داخل المخيم، ويتمركز الان وسط البلد حيث تدور اشتباكات عنيفة جدا.

وتوقعت ان يكثف الاحتلال من قصفه المدفعي والجوي ومن الزوارق الحربية على خانيونس.

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