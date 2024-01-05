شاهد..قصف صاروخي جديد يستهدف قاعدة امريكية في العراق

العالم-العراق

وقال المصدر إن "طائرة مسيرة استهدفت، قاعدة حرير التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، في محافظة أربيل".

وأكد جهاز مكافحة الارهاب في منطقة كردستان العراق اليوم، تعرض قاعدة حرير لقصف جوي.

وذكر الجهاز في بيان: أنه "بحسب معلومات جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان فان طائرة مسيرة مفخخة استهدفت اليوم الجمعة في الساعة 16:29، قاعدة حرير العسكرية باربيل التي كانت تُستخدم لقاعدة للتحالف الدولي ضد داعش".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت امس الخميس استهداف قاعدة الرميلان الأمريكية، في سوريا، بواسطة الطيران المسير.

يُذكر أن قواعد الاحتلال الأميركي على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 100 هجوم منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وحتى 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وتؤكد المقاومة الإسلامية في العراق مواصلتها استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في كل من سوريا والعراق، نصرة لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، نظراً إلى دعم واشنطن الاحتلال ودورها الرئيسي في استمرار العدوان.