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موقف قطر من الاعتداءات الارهابية في كرمان

موقف قطر من الاعتداءات الارهابية في كرمان
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أدان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في مدينة كرمان جنوب شرق ايران التي ادت الى استشهاد 89 شخص بينهم نساء واطفال واجانب وجرح العشرات.

العالم- ايران

وأدان رئيس الوزراء وزير الخارجية، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، العمل الإرهابي الأخير في روضة شهداء كرمان، وقدم تعازيه لإيران حكومة وشعباً، متمنياً الصبر لأسر الضحايا والشفاء التام للمصابين.

وبحث الجانبان الآثار السلبية للعملية العسكرية التي قام بها الكيان الإسرائيلي في بيروت واغتيال صالح العاروري على عملية المفاوضات والجهود القطرية وآخر التطورات في غزة وباب المندب والبحر الأحمر، وبعض القضايا التي أثارتها أمريكا.

وجددا التأكيد على وقف إبادة سكان غزة من قبل الكيان الصهيوني في أسرع وقت ممكن، ومنع التهجير القسري، ورفع الحصار وإرسال المساعدات الإنسانية والدواء والغذاء.

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