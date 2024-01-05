موقف قطر من الاعتداءات الارهابية في كرمان

العالم- ايران

وأدان رئيس الوزراء وزير الخارجية، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، العمل الإرهابي الأخير في روضة شهداء كرمان، وقدم تعازيه لإيران حكومة وشعباً، متمنياً الصبر لأسر الضحايا والشفاء التام للمصابين.

وبحث الجانبان الآثار السلبية للعملية العسكرية التي قام بها الكيان الإسرائيلي في بيروت واغتيال صالح العاروري على عملية المفاوضات والجهود القطرية وآخر التطورات في غزة وباب المندب والبحر الأحمر، وبعض القضايا التي أثارتها أمريكا.

وجددا التأكيد على وقف إبادة سكان غزة من قبل الكيان الصهيوني في أسرع وقت ممكن، ومنع التهجير القسري، ورفع الحصار وإرسال المساعدات الإنسانية والدواء والغذاء.