باستهدافات المقاومة في غزة.. عدد جنود الاحتلال المعاقين 12,500

العالم- الاحتلال

وأكد جيش الاحتلال في بيان له، وفقا لوسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإصابة الجنود خلال معارك عنيفة مع مقاومين فلسطينيين وسط وجنوبي القطاع.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن “تقدير وزارة الحرب الإسرائيلية أن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات في الحرب إلى 12,500 جندي”.

وأوضحت الصحيفة أن “قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع تعامل مع 3400 جندي صنفوا معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر”.

وفي السياق ذاته، قرر قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي “هرتسي هليفي”، مساء أمس الخميس، تشكيل طاقم تحقيق خاص في “إخفاقات” السابع من أكتوبر وانهيار دفاعات الجيش على الحدود مع القطاع، أمام عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وفق وكالة “صفا”، أن “هليفي” قرر تكليف وزير الجيش الأسبق شاؤول موفاز بترؤس الطاقم، بعضوية كل من اللواء احتياط “يوآف هار ايفن”، مدير شركة رفائيل العسكرية، ومسؤول شعبة الاستخبارت الأسبق في الجيش “أهرون فركش”، وقائد المنطقة الجنوبية الأسبق سامي ترجمان.

ولليوم الحادي والتسعين على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود، ما أدّى إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء 22 ألفا و 600 شهيد، إضافة إلى إصابة 57 ألفا و 910 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.