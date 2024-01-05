كتائب القسام في رسالة لعائلات جنود أسرى الاحتلال: لا تثقوا بنتنياهو

العالم- فلسطين

وحملت المشاهد التي بثتها كتائب القسام عنوان “إلى عائلات الجنود الأسرى.. احذروا”.

وقالت كتائب القسام في رسالتها إن “رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى”.

وأعادت المشاهد للمجتمع الإسرائيلي قصة شقيق نتنياهو (يوناتان)، الذي قتل في محاولة لتحرير الأسرى.

ونوه فيديو كتائب القسام إلى أنّ نتنياهو يقول لعائلات الأسرى بشكل واضح: “ذوقوا ما ذقت بموت أخي”.

ووجهت القسام في نهاية الفيديو رسالة للمجتمع الإسرائيلي خلاصتها: “لا تثقوا بنتنياهو”.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدّى العدوان المستمر للاحتلال، إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء 22 ألفا و600 شهيد، إضافة إلى إصابة 57 ألفا و910 آخرين، معظمهم أطفال ونساء