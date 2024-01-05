حركة النجباء تهدد بإنتقام حاسم ثأرا لعملية القصف الأمريكي

العالم - العراق

وأفاد الموقع الإعلامي لمکتب حرکة النجباء في الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية،بأن "الحركة في اول رد لها علی اغتیال المعاون العسکري للحرکة، استهدفت أربع قواعد تابعة للإحتلال الأمریکي في العراق وسوریا وهي کما یلي:

١. قاعدة الرکبان في سوریا

٢. القاعدة العسکریة المجاورة لحقل "عمر" في سوریا

٣. قاعدة "التنف" في المثلث الحدودي بین العراق وسوریا والاردن

٤. قاعدة "الحریر" في منطقة کردستان العراق

وقد کشفت مصادر اخبارية مطلعة منها "رویترز وسبوتنیك وقناة العربیة" عن وجود قتلی واصابات نتیجة لهذه الهجمات.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي في بيان، عن استشهاد قيادي في الحشد بقصف جوي لمقر للحشد الشعبي شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لعمليات حزام بغداد: "تزف قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي الشهيد القائد المجاهد الحاج ابو تقوى السعيدي نائب قائد عمليات حزام بغداد الذي ارتقى شهيدا".

وأضاف البيان ان السعيدي استشهد "إثر عدوان أمريكي غاشم".