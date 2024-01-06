انضمام طراد "أبومهدي المهندس" و100 راجمة صواريخ لبحرية الحرس  

العالم - ايران

اقيمت في بندر عباس (جنوب ايران) اليوم السبت مراسم انضمام طراد "ابو مهدي المهندس" و100 زورق راجم للصواريخ من مختلف الفئات الى القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية.

وهذه الزوارق، التي تتمتع بالقدرة على إطلاق الصواريخ في نفس الوقت أثناء الحركة، ستزيد من تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في مجال القتال البحري، كما ستضاعف القدرة على التعامل مع مختلف التهديدات وتوفر أيضًا ديناميكية وسرعة تحرك القوات البحرية التابعة للحرس الثوري في مياه الخليج الفارسي واداء المهام البحرية الاخرى.

وحسب الادميرال علي رضا تنكسيري، قائد بحرية الحرس الثوري، فإن انضمام هذه المعدات هو استمرار لعمليات الانضمان الـ 11 الماضية وتماشيًا مع استمرار إنتاج القدرة.

وتم تصميم وإنتاج سفينة الدورية القتالية "أبو مهدي المهندس" بناءً على الاحتياجات العملانية لبحرية الحرس الثوري من قبل خبراء ايرانيين شباب بالتعاون مع الشركات المعرفية، مع الاستفادة من 4 محركات بحرية، وتتمتع هذه السفينة بخاصية التخفي عن الرادار (الشبح) بالقدرة على الإبحار لمسافات طويلة بسرعة تزيد عن 37 عقدة، وقدرة عالية على المناورة.

والطراد "ابو مهدي المهندس" قادر على حمل وهبوط واقلاع طائرة مسيرة عمودية (VTOL) وإطلاق طائرات مسيرة قتالية أثناء النهار والليل،وقد تم تجهيز هذا الطراد بنظام كشف واعتراض ومنصات إطلاق صواريخ بحرية ومنظومات آلية وشبه آلية من مدافع عيار 20 ملم و30 ملم للدفاع الجوي والتعامل مع الأهداف المعادية.

كما تم تزويد الطراد بقاذفة صواريخ كروز أرض-أرض متنوعة (من 35 إلى 750 كلم) لتدمير الأهداف الاستراتيجية المعادية، وقد تم تجهيز هذه السفينة بقسم طبي ومعدات إنقاذ كاملة.