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شاهد.. ابنة قيادي في "القسام" ترتدي زي والدها العسكري

السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

نعت ابنة القيادي الفلسطيني في "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سمير فندي، والدها الذي استشهد رفقة صالح العاروري بقصف إسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.

العالم- فلسطين

وظهرت ابنة القيادي بزي والدها العسكري خلال مراسم تشييعه، وهي تشدد على أنهم "ليسوا من أصحاب الشعارات".

وقالت: "يا رب خذ من دمائنا حتى ترضى، ليست شعارات".

وأضافت: "نحن ما نرضاه للناس نرضاه لأنفسنا، ولا نضحي بأولاد العالم بل نضحي بقادتنا".

وشيعت حركة المقاومة "حماس"، الشهيد سمير فندي في مخيم الرشيدية بمدينة صور جنوبي لبنان، والشهيد محمد بشاشة في مدينة صيدا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان، عقب ساعات من اغتيال الشيخ صالح العاروري، كما أنه تحدث في بيان عن تعزيز منظومة القبة الحديدية على طول الحدود مع لبنان ومنطقة الجليل.

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