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رئیس الجمهورية يصل مدينة زنجان

رئیس الجمهورية يصل مدينة زنجان
السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الجمهورية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، الى مدينة زنجان مركز محافظة زنجان صباح اليوم السبت في اطار زيارات الحكومة الدورية الى محافظات البلاد.

العالم - ايران

وكان في استقبال رئيس الجمهورية في مطار زنجان ممثل الولي الفقيه ومحافظها.

ويتضمن برنامج الرئيس " رئيسي " المشاركة في مراسم التظاهرات التي ينظمها أهالي مدينة زنجان في ادانة العملية الارهابية التي شهدتها محافظة كرمان واستشهد خلالها اكثر من 80 شهيدا واصيب اكثر من ١٥٠ آخرين بجروح.

كما سيلتقي رئيس السلطة التنفيذية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بأهالي مدينة زنجان اضافة الى مشاركته في مؤتمر الصلاة الـ 30 الذي يعقد في شتى ارجاء ايران الاسلامية وفي هذه المحافظة، حيث سيلقي كلمته في هذا المؤتمر.

وسيفتتح رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة عدة مشاريع صناعية وزراعية ومائية بالاضافة الى منح أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية للمواطنين في اطار السكن الوطني والمجتمع الشاب.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس " رئيسي " في اجتماع المجلس الاداري في محافظة زنجان لمناقشة ملخص الجولة التي قام بها اعضاء حكومته لهذه المحافظة التي دامت لمدة يومين.

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