فيديو خاص: هذا ما تفعله طائرات كوادكوبتر في القطاع

العالم - خاص بالعالم

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية في اليوم الـ 92 من العدوان الاسرائيلي على القطاع، بأن طائرات الاحتلال نفذات غارات على منازل المواطنين على منطقة دير البلح وغيرها من المناطق في المحافظة الوسطى، ما ادى الى استشهاد ما لا يقل عن 15 شهيدا بفعل الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق دير البلح والمغازي والبريج والنصيرات.

واشار الى ان طائرات كوادكوبتر المسيرة قامت ايضا باطلاق النار على تجمعات المواطنين واماكن تواجدهم في المغازي والبريج، التي تحاول دبابات الاحتلال التقدم فيها.

وتابع ان منزلا في رفح تعرض فجر اليوم للاستهداف في منطقة تكتض بأكثر من 1.3 مليون مواطن.

وفي شمال القطاع ايضا تنشط طائرات الكوادكوبتر وتقوم باطلاق النار على المواطنين، فيما انسحبت الدبابات من تلك المناطق ومنها منطقة التفاح مخلفة العديد من الشهداء والمصابين، فيما بدأ بعض الناس يعودون لتفقد منازلهم.

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