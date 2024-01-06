السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤
١٠:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: تفاصيل مروعة عن نبش 1100 قبر في القطاع ومصير الجثث؟!

السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

اتهم المكتب الاعلامي في قطاع غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جريمة جديدة بعد ان قام بنبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق مدينة غزة واحتجاز جثامين 150 شهيدا ونقلها الى جهة غير معلومة.

العالم - خاص بالعالم

وكان جيش الاحتلال قد سلم قبل اسابيع 80 جثمانا كانت مسروقة الاعضاء عبر معبر كرم ابوسالم جنوب القطاع بعد ان كان قد سرقها من الشمال، ودُفنت هناك.

واضاف مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة ان آليات الاحتلال قامت بتجريف اراضي المقبرة واخراج جثامين الشهداء وامتهان كرامتها ودون اي مراعاة لحرمتها.

واعتبر ان ذلك يثير ذلك المخاوف من ارتكاب الاحتلال جريمة سرقة اعضاء الشهداء كما فعل من قبل.

هذا وقدم مراسلنا تفاصيل آخر التطورات في قطاع غزة على صعيد العدوان الاسرائيلي واستمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

واليكم التفاصيل كاملة في الفيديو .....

روابط ذات صلة

فيديو خاص: هذا ما تفعله طائرات كوادكوبتر في القطاع

شاهد.. ابنة قيادي في "القسام" ترتدي زي والدها العسكري

اليونيسف: لايمكن للعالم أن يقف متفرجا تجاه أطفال غزة

بعد 3 أشهر من المجازر..لم يهدأ تعطش الاحتلال لقتل الأطفال والمدنيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف