فيديو خاص: تفاصيل مروعة عن نبش 1100 قبر في القطاع ومصير الجثث؟!

العالم - خاص بالعالم

وكان جيش الاحتلال قد سلم قبل اسابيع 80 جثمانا كانت مسروقة الاعضاء عبر معبر كرم ابوسالم جنوب القطاع بعد ان كان قد سرقها من الشمال، ودُفنت هناك.

واضاف مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة ان آليات الاحتلال قامت بتجريف اراضي المقبرة واخراج جثامين الشهداء وامتهان كرامتها ودون اي مراعاة لحرمتها.

واعتبر ان ذلك يثير ذلك المخاوف من ارتكاب الاحتلال جريمة سرقة اعضاء الشهداء كما فعل من قبل.

هذا وقدم مراسلنا تفاصيل آخر التطورات في قطاع غزة على صعيد العدوان الاسرائيلي واستمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

واليكم التفاصيل كاملة في الفيديو .....