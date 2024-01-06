انضمام سفينة الشهيد أبو مهدي المهندس لبحرية الحرس الثوري

العالم - خاص بالعالم

سفينة 'الشهيد أبو مهدي المهندس' العملاقة تنضم لبحرية الحرس الثوري في بندر عباس / السفينة التي لديها القدرة على الإبحار لمدة 14 يوماً و2 ألف ميل بحري مع القدرة على التخفي عن رادارات العدو فيما تمتلك 4 محركات دفع قادرة على العمل في موجات القوة 6 والقوة 5، وهي مصممة ومصنوعة في البلاد بهيكل جديد.

وقال اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري: "يجب أن تكون البحرية قادرة على الوصول إلى العدو أينما كان وأن تكون قادرة على مواجهة العدو في الأماكن البعيدة. إن الكثير من نقاط ضعف العدو لا يمكن ترميمها، بما في ذلك الحجم الكبير وبطء الحركة. البحرية أمامها معركة كاملة في البحر ويمكن رؤية الاستقلال القتالي في البحرية على كل المستويات."

المراسم التي حضرها القائد العام للحرس الثوري وقائد البحرية للحرس الثوري شهدت ايضا انضمام زوارق سريعة وقاذفات إطلاق صواريخ لبحرية الحرس الثوري / وفيما يتعلق بالغطاء الجوي، قام الحرس الثوري بتركيب صواريخ كوثر على السفن من طراز طارق وعاشوراء. كما أن زورق طارق التي كانت بمثابة منصة إطلاق صواريخ حتى الآن، مزودة بصاروخ يصل مداه إلى 180 كيلومتراً.هذا وان صواريخ كوثر الموجودة على سفينة عاشوراء المزودة برادار ثلاثي الأبعاد ومدى مختلف قادرة على استهداف طائرات العدو والمروحيات وصواريخ كروز على مسافات عالية جدًا.

وقال اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري: "إن تأثيرنا الاستراتيجي على تطوير القوة هو أنه بقدر ما لدينا من مصالح وطنية، يجب أن تكون قوتنا الدفاعية قادرة على الدفاع عن مصالحنا الحيوية. علينا تأمين خطوطنا الملاحية، لذا تزويد البحرية من حيث مدى الصواريخ والسفن وكذلك قوة الابحار لمسافات طويلة واستمرار المعركة أمر مهم بالنسبة لنا."

ونظرا للاوامر الصادرة من قائد الثورة الاسلامية بضرورة تواجد القوات البحرية للحرس الثوري في المياه البعيدة وانضمام كهذه المعدات الى هذه القوات فلن تكون القوات البحرية للجيش الايراني هي الوحيدة في مجال تيسير الدوريات البحرية بعيدة المدى بل ستكمل القوات البحرية للحرس الثوري هذه العمليات ليكون التواجد اكثر فاكثر من ذي قبل.