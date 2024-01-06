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المغاربية ..

غضب شعبي لاستمرار التطبيع مع الإحتلال في المغرب

السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

يرصد برنامج "المغاربية"عودة الزخم الى الشارع المغاربي عقب جريمه اغتيال نائب المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، غضب وتنديد وتصاعد للمطالبات في هذه الدول بالغاء التطبيع وقطع العلاقات مع الادارة الامريكية ومحاسبة الاحتلال وداعميه.

العالمالمغاربية

وألقى البرنامج الضوء على التصعيد الشعبي في المغرب بهدف اسقاط التطبيع مع الاحتلال وتنديد واسع لاستهداف قادة المقاومة القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة يتصدران الأجندة الجزائر في عضويتها في مجلس الامن وحراك حزبي مساند لغزة والمقاومة.

وتطرق البرنامج الى مفتي ليبيا الذي يطالب بمقاطعة الادارة الامريكية بسبب دعمها لتل ابيب ومزيدا من الاضافات على قانون تجريم التطبيع في البرلمان، واستمرار الفعاليات في تونس دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته ومطالبات بمزيد من الجمود لمحاكمة الاحتلال وداعمي امام المحاكم الدولية.

واستعرض البرنامج التضامن الموريتاني المتواصل مع غزة وتنديد بجريمه اغتيال صالح العاروري واستمرار المطالبات بقطع العلاقات مع الدول الداعمه للاحتلال.

وألقى البرنامج الضوء على المغرب بحالة الغليان الشعبي جراء إصرار السلطات على التطبيع وعدم الاستجابة لمطالب الشارع باسقاطه.

التفاصيل في الفيديو المرفق

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