الإحتلال يستخدم تجويع المدنيين سلاحا في قطاع غزة

العالم – هاشتاغ

وعبرت غوتليف عن رفضها دخول المساعدات الإنسانية والغذاء إلى غزة، في كلمة لها أمام الكنيست في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن سكان غزة يجب أن “يعطشوا ويجوعوا.. لأنه بدون الجوع والعطش لن نتمكن من تجنيد المتعاونين” حسب قوله.

وحول هذا الموضوع اخترنا بعض التعليقات:

أدهم ابو سلمية ... شمال قطاع غزة الصابر الصامد يجوع، هناك حرب تجويع وإبادة جماعية يتعرض لها أهلنا الصامدين هناك.. إعلاء صوتهم مسؤوليتنا.

رضوان الاخرس ... طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بصواريخ أمريكية خزان مياه رئيسي في رفح جنوب قطاع غزة على بعد مئات الأمتار من الحدود مع مصر. الصهاينة يعملون بشكل ممنهج على تجويع الناس عبر قصف ومنع الاحتياجات الأساسية عنهم.. والعرب والمسلمون يشاهدون هذا القتل والتجويع!!

سام يوسف ... هيومن رايتس ووتش: "إسرائيل" تستخدم تجويع المدنيين سلاحا في قطاع غزة ما يشكل جريمة حرب

وبحضور شعبي كبير انطلقت يوم امس الجمعة مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في مدينة كرمان مركز محافظة كرمان جنوب شرق ايران بحضور الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين واعداد غفية من ابناء المحافظة.

حول هذا الموضوع نتابع بعض التعليقات:

عصام حسين ...تفجيرات كرمان.. عمل ارهابي مدان ولا يمكن القبول به تحت اي ظرف سياسي او حتى عسكري، جمع من المدنيين المؤمنين بقضيتهم وقادتهم تعرضوا الى اعتداء ارهابي بشع ذكرنا بالاعتداءات الارهابية التي طالت المدنيين العراقيين في ايام كانت اكثر سواداً من الليل.. رحم الله الشهداء وشافى الجرحى.

عارف معروف ... شهداء وضحايا تفجيرات كرمان الارهابية وشهداء القصف الصهيوني في الضاحية الجنوبية في لبنان وشهداء القصف النازي الاجرامي المستمر في غزة ، كلهم اهداف وضحايا لذات المخطط الاجرامي الذي يستهدف امن وحياة ومستقبل شعوب المنطقة.

زينب عواضة ... "طفلة ذات سترة وردية وأقراط على شكل قلب" هكذا وضعوا على جثتها الصغيرة بين جثث تفجير كرمان.. لم يعرف أحد اسمها، عثر عليها والدها ليتبين أن ريحانة استشهدت هي وأمها و9 أفراد من عائلتها ... كأطفال غزة رحلت إلى السماء.. وللقاتل يوم تشخص فيه الأبصار!

شدّد سماحة السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله على أنّ "قتل الشيخ صالح العاروري قطعاً لن يكون بلا ردّ أو عقاب"، مؤكداً أنّ الميدان هو الذي يملي الرد، "وهو آتٍ حتماً، ولا يمكننا الصمت حيال ذلك".

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صالح ابو عزة .. قبل ايام تحدّث سماحة السيد حسن نصر الله بأنّ الرد على جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري واستهداف الضاحية آتٍ قطعاً وقولاً واحداً. يوم امس فقد أكّد على قطعية الرد، لكنه أضافَ عبارة أنّ الملف بات للميدان. وهذا يعني أنّ القرار انتقلَ إلى مرحلة التنفيذ.

"فلسطين قضيتي ... أي كلام أو تفاوض لن يكون إلا بعد وقف العدوان على غزة .. السيد نصر الله يقول إن الرد على اغتيال صالح العاروري آت لا محالة

ابو مجد ... اليوم غيره منذ سنوات، لا يمكن ان يسمح بأي خلل في توازن الردع خصوصا فيما يتعلق باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية، لكنه يفضل الحكمة لا الانفعالية. الرد على اغتيال العاروري آت بلا شك، وهو رد مدروس قد يغير المعادلات القائمة بطريقة تفوق توقعات العدو

وخرجت حشود كبيرة في مخيم الرشيدية بمدينة صور جنوبي لبنان، الجمعة، لتشييع جثمان القيادي في كتائب القسام سمير فندي، الذي استشهد قبل أيام رفقة نائب رئيس حركة "حماس" صالح العاروري، وآخرين.

وتفاعل ناشطون مع كلمة ألقتها ابنة الشهيد سمير فندي، قالت فيها: "لسنا أصحاب شعارات، ما نرضاه للناس نرضاه لأنفسنا، لا نضحي بأولاد العالم، بل نضحي بأنفسنا".

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