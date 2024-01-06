السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤
٠١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤولة إسرائيلية: علينا ان ندمر الأونروا على الفور لكسب الحرب+فيديو

السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحديث مسؤولة إسرائيلية خلال مناقشة في البرلمان، تدعو فيه إلى تدمير وكالة "الأونروا" فورا لكسب الحرب في غزة.

العالم - الاحتلال

وقالت نوغا أربيل، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مطالبة بتدمير وكالة الأمم المتحدة التي تقدم الإغاثة للاجئين الفلسطينيين. "لن يكون من الممكن كسب الحرب إذا لم ندمر الأونروا.. هذا التدمير يجب أن يبدأ على الفور".

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن كيان الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأونروا لإخراجها من غزة وتعميق التهجير وتغيير طابع القطاع السكاني.

واعتبرت الوزارة أن الحرب على "الأونروا" تندرج في إطار مخططات التهجير القسري ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي في قطاع غزة وطبيعته المعروفة بالكامل.

روابط ذات صلة

نتنياهو يحمل الجهاز الأمني مسؤولية الفشل بـ7 أكتوبر

بالفيديو..تصريحات السفيرة الاسرائيلية ببريطانيا الوقحة بشأن غزة تثير إدانات واسعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف