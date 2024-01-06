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بوريل للاحتلال .. "لن يخرج أحد منتصراً من النزاع الإقليمي"

بوريل للاحتلال ..
السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

شدّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من بيروت السبت على ضرورة تجنّب "جرّ" لبنان الى نزاع إقليمي، على وقع التصعيد عند الحدود مع الإحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

العالم - لبنان

وقال بوريل في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب "من الضروري للغاية تجنّب جر لبنان إلى نزاع إقليمي" مخاطباً في الوقت ذاته الإسرائيليين بالقول "لن يخرج أحد منتصراً من النزاع الإقليمي".

ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتصر الى الآن بدرجة كبيرة على أهداف عسكرية وتحركات مقاتلين.

لكنّ الخشية من توسّع نطاق الحرب تصاعدت بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد صالح العاروري الثلاثاء بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت لا سيما استهدف حزب الله اليوم موقع استخباراتي مهم للصهاينة ب62 صاروخ.

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