العميد صباحي فرد: اقتدار الطيران المسير في ايران يتعاظم وفقا للتهديدات المحتملة

العالم - ايران

وقال "العمید صباحي فرد"، خلال اجتماعه بقادة وکوادر وحدة الطائرات المسيرة التابعة لقوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني اليوم، ان "الطائرات من دون طيار المصنعة محليا قوضت التفوق الجوي لبعض الدول الأجنبية.

وأضاف، أن تطوير استخدام الطائرات المسيرة يلعب دورا اساسيا في تعزيز القوة القتالية والعملياتية للدفاع الجوي الايراني، لافتا بانه يتم متابعة هذا الموضوع على محمل الجد.

وصرح قائد سلاح الدفاعي الجوي الايراني، بشأن الحادث الإرهابي الأخير الذي حدث بمحافظة كرمان (جنوب شرق ايران)، وقال : إن هذه الأعمال تظهر يأس الأعداء بسبب تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتزايد اقتدارها.