بالفيديو.. لماذا تعتبر "قاعدة ميرون" هدفا نوعيا لحزب الله؟

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وتابع مراد أنه لا يوجد مثل هذه القاعدة في كيان الاحتلال الا اثنتين، هي وقاعدة اخرى.

وأضاف أن التجهيزات الموجودة في هذه القاعدة تؤمّن لكيان الاحتلال ادارة عمليات السلاح الجو بمعنى ان كل استهدافات سلاح الجو في لبنان وسوريا تدار من هذه القاعدة.

وأكد أن أثر هذه العملية سوف يظهر في حركة سلاح الجو لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

يذكر أنه استهدفت المقاومة البنانية اليوم السبت قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 62 صاروخًا من أنواع متعددة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكدة”، وكان هذا في إطار الرد على جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس” صالح ‏العاروري في بيروت.

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